Займ под залог ПТС

Залог под ПТС это быстрое получение денежных средств при этом машина остается у Вас, главное требование для программы автозайма это наличие в собственности автомобиля в рабочем состоянии.

Как получить: достаточно сообщить марку, модель и год выпуска машины, далее специалист озвучит сумму займа, после чего Вам нужно будет подъехать к нам в офис для осмотра автомобиля, подписать договор и получить деньги.

Специалисты компании АвтоМани всегда готовы ответить на Ваши вопросы. Звоните!