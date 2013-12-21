Займ под залог ПТС с выездом.
Деньги можно получить в любом районе Москвы и Московской области.
После онлайн проверки документов к Вам отправляется специалист для осмотра и фото автомобиля, подписания договора и выдачи денег.
Залог под ПТС это быстрое получение денежных средств при этом машина остается у Вас, главное требование для программы автозайма это наличие в собственности автомобиля в рабочем состоянии.
Как получить: достаточно сообщить марку, модель и год выпуска машины, далее специалист озвучит сумму займа, после чего Вам нужно будет подъехать к нам в офис для осмотра автомобиля, подписать договор и получить деньги.
Специалисты компании АвтоМани всегда готовы ответить на Ваши вопросы. Звоните!
Программа "Автоломбард - авто остается с Вами" где без рисков можно получить займ под ПТС не оставляя транспорт на стоянке. Кредит под ПТС можно получить в любой точке РФ, также подходят граждане с любой регистрацией и кредитной нагруженностью
Принцип предложения деньги под залог ПТС достаточно прост: заемщик обращается в автодомбард с заявкой на получение кредита под ПТС. После оценки автомобиля и его состояния, со стороны заемщика требуются только необходимые документы, включая ПТС и паспорт. Одобрение и получение займа происходят быстро и без лишних сложностей.
Деньги под залог ПТС особенно популярны среди автовладельцев, которым необходима финансовая помощь, но не хотят ставить свой автомобиль на хранение в автоломбард. Большим преимуществом таких займов являются низкий процент и возможность продолжать пользоваться машиной. Наличие ПТС в качестве залога в автоломбарде позволяет предоставлять более выгодные условия и более низкий процент, по сравнению с другими типами займов
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Оставьте заявку и в течении часа получите деньги от 50 000 рублей.
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Деньги выдаются без справок о доходах и иных подтверждений источников дохода, кредитная история не влияет на положительный результат. Деньги могут получить собственники автомобилей с годом выпуска не старше 20 лет.
После проверки документов и приезда в офис со всеми требуемыми документами и автомобилем в течение часа выдается интересующая Вас сумма, далее продолжая пользоваться своим транспортным средством.
Деньги выдаются наличными или перечислением на расчетный счет в банке.
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Часто бывают такие ситуации, когда нужна не малая сумма денег на короткий срок. В таких случаях Вы можете обратиться к услугам ломбарда автомобилей, которые совершенствуется с каждым годом для того, чтобы быть максимально удобным и быстрым способом для автовладельцев получить нужную сумму денег. Залог ПТС – это удобная возможность получения необходимых денег под залог авто.
Как узнать, на какую сумму займа под залог ПТС вы можете претендовать в автоломбарде? Достаточно позвонить или оставить заявку сообщить модель и год выпуска вашего транспортного средства. Через пару минут менеджер микрофинансовой компании перезвонит и сообщит сумму займа, если заявка одобрена.
Получение кредита без справок и поручителей от стоимости автомобиля - до 90%.
Отличие автолобарда от коммерческих кредитов - отсутствием проблем с документами, относящимися непосредственно к бизнесу, которые при залоге автомобиля предоставлять не нужно, и других абсолютно лишних проволочек.
Часто бывают такие ситуации, когда нужна не малая сумма денег на короткий срок. В таких случаях Вы можете обратиться к услугам ломбарда автомобилей, которые совершенствуется с каждым годом для того, чтобы быть максимально удобным и быстрым способом для автовладельцев получить нужную сумму денег. Залог ПТС – это удобная возможность получения необходимых денег под залог авто.
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