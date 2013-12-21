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Деньги под залог ПТС

Автомобиль остается у Вас
всего
3
документа
ПТС, СТС, паспорт
оформление
45
минут после
онлайн проверки
ставка от
2.0%
самый низкий
процент
работаем
24/7
без выходных
и праздников

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Займ под залог ПТС

Залог под ПТС это быстрое получение денежных средств при этом машина остается у Вас, главное требование для программы автозайма это наличие в собственности автомобиля в рабочем состоянии.

Как получить: достаточно сообщить марку, модель и год выпуска машины, далее специалист озвучит сумму займа, после чего Вам нужно будет подъехать к нам в офис для осмотра автомобиля, подписать договор и получить деньги.
Специалисты компании АвтоМани всегда готовы ответить на Ваши вопросы. Звоните!

  • От 50 000 рублей
  • По договору займа залога
  • Без переоформления
  • Без страховки
  • Без комиссии
  • От 1 дня до 3х лет
  • Авто не старше 15 лет
  • ПТС, СТС
  • Авто в собственности
  • От 2.5% в месяц

Кредит под залог автомобиля

Программа "Автоломбард - авто остается с Вами" где без рисков можно получить займ под ПТС не оставляя транспорт на стоянке. Кредит под ПТС можно получить в любой точке РФ, также подходят граждане с любой регистрацией и кредитной нагруженностью

  1. Режим работы 24/7;
  2. Деньги за 1 час;
  3. Минимальный пакет документов;
  4. До 75% от стоимости автомобиля;
  5. Оформление займа с выездом;
  6. Онлайн проверка документов.

Как получить деньги под залог ПТС

Принцип предложения деньги под залог ПТС достаточно прост: заемщик обращается в автодомбард с заявкой на получение кредита под ПТС. После оценки автомобиля и его состояния, со стороны заемщика требуются только необходимые документы, включая ПТС и паспорт. Одобрение и получение займа происходят быстро и без лишних сложностей.

Деньги под залог ПТС особенно популярны среди автовладельцев, которым необходима финансовая помощь, но не хотят ставить свой автомобиль на хранение в автоломбард. Большим преимуществом таких займов являются низкий процент и возможность продолжать пользоваться машиной. Наличие ПТС в качестве залога в автоломбарде позволяет предоставлять более выгодные условия и более низкий процент, по сравнению с другими типами займов

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Дополнительные услуги

Доверенность
В бланке имеется запись: с правом на залог
Перезалог
Снижение процента, выкуп с ломбарда, банка
Просрочки
Выдача денег с плохой кредитной историей
Аресты
Имеются штрафы? Покроем расходы!

Займ под залог ПТС с выездом.

Деньги можно получить в любом районе Москвы и Московской области.

После онлайн проверки документов к Вам отправляется специалист для осмотра и фото автомобиля, подписания договора и выдачи денег.

Деньги под залог ПТС в Москве с выездом
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Рефинансирование под залог ПТС

Компания выдает кредит под залог ПТС кредитного автомобиля в банке или перезалог (рефинансирование) авто из автоломбарда.

Рассматриваем авто где возврат денежных средств не больше 45% от стоимости.

Перезалог автомобиля под залг ПТС
Подробней

Кредит с залогом ПТС

Принимаем автомобили иностранного и отечественного производства не старше 20 лет и стоимостью не менее 80 000 рублей. Без переоформления и обязательного страхования КАСКО

Автоломбард под птс - авто остается у Вас
Получить деньги

Часто задаваемые вопросы

Какие требования к заемщику?

Возраст не менее 18 лет, Вы являетесь собственником автомобиля, если есть доверенность то с пометкой на "разрешение залога", без штрафов по ФССП более стоимости авто

Какие требования к авто?

Для гарантированного получения займа автомобиль должен стоять на учете не менее 5 дней, не старше 20 лет, стоимостью не менее 80 000 рублей, без ограничений на регистрационные действия

Можно сделать выезд?

Да, менеджер компании сможет приехать к автомобилю в удобное для вас место (услуга может быть платной)для осмотра.

Я не имею паспорта РФ и регистрации...

Компания работает с лицами имеющие ВМЖ, без постоянной регистрации, с паспортом другого государства, СНГ. Каждый клиент рассматривается индивидуально.

Можно перезаложить автомобиля под залог ПТС?

Да, можно, потребуется доступ к автомобилю, сделаем онлайн проверку, сумма долга не должна превышать 70% от стоимости автомобиля

У меня доверенность

Если в доверенности стоит отметка с правом на залог и нет других ограничений, то есть все шансы получить желаемую сумму

Автозайм для юридических лиц?

Для проверки и оформления займа для юр лиц потребуется пакет документов и выписки со счетов, процедура получения денег занимает до 24 часов.

Есть штрафы и ограничения, мне одобрят займ?

Если у Вас стоит ограничение на регистрационные действия или штрафы, то Вы должны узнать по какой причине. Компания может рассмотреть документы без приезда в офис. При выдаче займа компания оплачивает штрафы и выводит из ограничений, учитывается при долге меньше 70% от стоимости транспортного средства

У меня большая нагрузка по другим займам.

Компания лояльно относится к кредитной истории, сможете получить требуемую сумму под залог ПТС.

У меня большая нагрузка по другим займам.

Компания лояльно относится к кредитной истории, сможете получить требуемую сумму под залог ПТС.

Можно получить займ под залог спецтехники?

Да, если у вас в собственности имеется техника специального назначения, можно получить займ под залог паспорта самоходной машины / ПСМ (на гусиничной основе), а также любой грузовой и строительной спецтехники.

Оставьте заявку и в течении часа получите деньги от 50 000 рублей.
Оставить заявку Рассмотрим любое Ваше предложение.

Как взять деньги под ПТС?

Деньги выдаются без справок о доходах и иных подтверждений источников дохода, кредитная история не влияет на положительный результат. Деньги могут получить собственники автомобилей с годом выпуска не старше 20 лет.

После проверки документов и приезда в офис со всеми требуемыми документами и автомобилем в течение часа выдается интересующая Вас сумма, далее продолжая пользоваться своим транспортным средством.
Деньги выдаются наличными или перечислением на расчетный счет в банке.

МЫ ВАМ
ПЕРЕЗВОНИМ

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

Автоломбард под залог ПТС

Часто бывают такие ситуации, когда нужна не малая сумма денег на короткий срок. В таких случаях Вы можете обратиться к услугам ломбарда автомобилей, которые совершенствуется с каждым годом для того, чтобы быть максимально удобным и быстрым способом для автовладельцев получить нужную сумму денег. Залог ПТС – это удобная возможность получения необходимых денег под залог авто.

Залог авто под ПТС.

Как узнать, на какую сумму займа под залог ПТС вы можете претендовать в автоломбарде? Достаточно позвонить или оставить заявку сообщить модель и год выпуска вашего транспортного средства. Через пару минут менеджер микрофинансовой компании перезвонит и сообщит сумму займа, если заявка одобрена.

    Получение кредита без справок и поручителей от стоимости автомобиля - до 90%.

    Отличие автолобарда от коммерческих кредитов - отсутствием проблем с документами, относящимися непосредственно к бизнесу, которые при залоге автомобиля предоставлять не нужно, и других абсолютно лишних проволочек.

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

Автоломбард под залог ПТС

Часто бывают такие ситуации, когда нужна не малая сумма денег на короткий срок. В таких случаях Вы можете обратиться к услугам ломбарда автомобилей, которые совершенствуется с каждым годом для того, чтобы быть максимально удобным и быстрым способом для автовладельцев получить нужную сумму денег. Залог ПТС – это удобная возможность получения необходимых денег под залог авто.